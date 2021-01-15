Soma'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, hastanelerinde şu ana kadar 360 sağlık personeline Kovid-19 aşısı yapıldığını, hafif baş ağrısı, enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık dışında hiçbir çalışanda yan etki görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre dün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşılanma süreci Soma Devlet Hastanesinde de sürüyor.

Hastane Başhekimi Çağlayan, AA muhabirine 740 çalışanı bulunan hastanede bugün öğle saatleri itibari ile 360 sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.

Hastanede 4-5 gün içinde birinci doz aşılamaların tamamlanacağını belirten Çağlayan, "Aşılanan çalışma arkadaşlarımız sürekli gözetim altında, uzman hekimlerce takipleri de yapılıyor. Şu ana kadar hafif baş ağrısı, enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık dışında hiçbir çalışanımızda yan etki görülmedi." dedi.

Kovid-19 hastalığının görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana hastanelerinde 139 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Aralarında hastalığı ağır atlatanlar da oldu. İlçemizde vefat eden sağlık çalışanımızın olmaması bizim için en büyük teselli oldu. Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden çok değerli hocalarımız ve sağlık ordusunun tüm fertlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Aşılama sonrası sağlık çalışanlarımızın daha güvenli ve huzurlu çalışacaklarını ama maske, mesafe ve temizlik dahil tüm tedbirlere uymaya devam edeceklerini düşünüyorum. Salgın hastalıkları yenmenin tek çaresi aşılamadır. Bu nedenle aşılama konusuna büyük önem veriyoruz ve inşallah bu hastalığı ülke olarak aşılama sayesinde yakın zamanda yeneceğiz. Soma'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."