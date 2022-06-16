Soma'da şehit olan madencilerin çocuklarından TÜRK-İŞ'e ziyaret

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin çocukları, Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonunu ziyaret etti.

Soma Bilim Sanat Merkezi ilkokulu ve ortaokulunda okuyan 136 öğrenci ile öğretmenleri, Çalıkuşları Derneğinin koordinatörlüğünde hazırlanan gezi programı kapsamında Ankara'ya geldi.

Program çerçevesinde TÜRK-İŞ'i de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul karşıladı.

Programda konuşan Ağar, Türkiye'nin geleceği çocukları, TÜRK-İŞ'te misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ hakkında çocuklara bilgi veren Ağar, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile asgari ücret ve çalışma hayatının diğer konularıyla ilgili görüşmeye gittiğini aktardı.

Bir öğretmenin okul için atölye yapılmasını talep ettiğini belirten Ramazan Ağar, bunu Atalay ile görüşerek yerine getireceklerini bildirdi. Ağar, çocuklara sendikal faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Çalıkuşları Derneği Başkanı Tülay Bekar da programda yer aldı.