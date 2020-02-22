Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı

13 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Soma'da 2 aylık teknik takip ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, F.Z. (27) ve R.E.'nin (24) uyuşturucu özelliği olan sentetik hapları sattığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor "Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" anketi! İlk iki sıra şaşırtmadı

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:09:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]