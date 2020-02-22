Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Soma'da 2 aylık teknik takip ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, F.Z. (27) ve R.E.'nin (24) uyuşturucu özelliği olan sentetik hapları sattığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.