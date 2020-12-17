Soma'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika

Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza kesildi.

Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık 'ta başlayıp 14 Aralık'ta sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçede denetimler yapıldı.

Manisa 'nın Soma ilçesinde hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 21 kişiye, 66 bin 150 liralık ceza kesildi.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor