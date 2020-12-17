Manisa'nın Soma ilçesinde hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 21 kişiye, 66 bin 150 liralık ceza kesildi.
Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık'ta başlayıp 14 Aralık'ta sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçede denetimler yapıldı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza kesildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soma'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika