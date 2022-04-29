Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

29.04.2022 14:37
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, ilçedeki sokak hayvanları kısırlaştırılıyor.

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, ilçedeki sokak hayvanları kısırlaştırılıyor. Salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarının kontrolü nü de yapan ekipler böylelikle kontrolsüz üremeyi de önlemiş oluyor.

Soma Belediyesi bünyesinde 5 personel ile birlikte yapılan çalışmaları anlatan Soma Belediyesi Veteriner Hekimi Engin Eren, "Amacımız, sahipsiz canlarımızı bakım evine alarak gerekli tedavilerini yapmak. Kısırlaştırmalarını tamamlayarak sahipsiz hayvanlar popülasyonunu kontrol altına alabilmek. Burada öncelikle kısırlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kulaklarına küpe takıyoruz. Kuduz aşısı, iç ve dış parazitlerine bakıp doğal yaşam alanına geri bırakıyoruz. Bunun harici trafik kazaları ve çeşitli nedenlerle gelenleri tedavi ediyoruz. Barınağımıza gelen sokak hayvanları 15 günlük karantina sürecinden sonra erkekse kastrasyon işlemi dişi ise overio histerektomi ameliyatları, çip takılması, kuduz aşısı, endo-ekto parazit uygulaması ve kulak kepçesi üzerine numerik küpesi takılarak devlet kaydı altına alınıyor. Daha sonra nekahet barınma padoklarına alınarak prognozu takip ediliyor, tam sağıltım (iyileştirme) gerçekleştirildikten sonra gerek sahiplendirilerek gerek alındığı adrese geri bırakılarak yaşamsal faaliyetleri takip ediliyor. Barınağımızda ayrıca kış aylarında belediyemizin belirlediği noktalarda beslenmeleri takip ediliyor." diye konuştu. - MANİSA

Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

YORUMLAR
500
Fail Hasan Bilgili'nin veteriner kadına cinsel saldırı davasında rapor: DNA basit temas ile bulaşmaz Fail Hasan Bilgili'nin veteriner kadına cinsel saldırı davasında rapor: DNA basit temas ile bulaşmaz Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Sokak Hayvanları, Zabıta Müdürlüğü, Soma Belediyesi, Veteriner, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: Soma'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement