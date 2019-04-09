Son Dakika Haberleri: Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (2) - Yeniden

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (2) - Yeniden

1 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım'ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı. Kazada midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:50 Kaynak: DHA
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