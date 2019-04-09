Son Dakika Haberleri: Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (3)

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (3)

34 dakika önce

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (3), System.String[]
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Kalbi çalıştırılan Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İddiaya göre kavşakta midibüsün önüne aniden çıktığı öne sürülen 06 DN 390 plakalı kamyonun şoförü Murat Eren ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kazada ölen tek kişi olan evli ve 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin'in (67) cesedi ise, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), -

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:20 Kaynak: DHA
İşçi, Soma, Güncel
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