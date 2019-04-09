Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (3)
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HAYATA DÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:20 Kaynak: DHA
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ Manisa
'nın Soma
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Kalbi çalıştırılan Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İddiaya göre kavşakta midibüsün önüne aniden çıktığı öne sürülen 06 DN 390 plakalı kamyonun şoförü Murat Eren
ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kazada ölen tek kişi olan evli ve 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin'in (67) cesedi ise, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), -
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