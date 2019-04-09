Son Dakika Haberleri: Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (4)

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (4)

9 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSoma'da meydana gelen kazada olay yerinde kalbi durduktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen devrilen minibüsün sürücü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'nden, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken...

Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (4), System.String[]
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Soma'da meydana gelen kazada olay yerinde kalbi durduktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen devrilen minibüsün sürücü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'nden, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı tekrar 2'ye yükselirken, yaralanan 25 kişinin tedavilerine ise devam ediliyor. 

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: DHA
Soma Devlet Hastanesi, Soma, Güncel
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