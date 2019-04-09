Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 25 Yaralı (4)
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSoma'da meydana gelen kazada olay yerinde kalbi durduktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen devrilen minibüsün sürücü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'nden, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken...
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Soma
'da meydana gelen kazada olay yerinde kalbi durduktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen devrilen minibüsün sürücü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'nden, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı tekrar 2'ye yükselirken, yaralanan 25 kişinin tedavilerine ise devam ediliyor.
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