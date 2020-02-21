Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından çalıştay düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından çalıştay düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından çalıştay düzenlendi

11 dakika önce

Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Kömür Biyokütle ve Atıkların Enerji Üretiminde Kullanılmasına Yönelik Teknolojilerin Ticarileştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından çalıştay düzenlendi, System.String[]

Soma'da TKİ ve TÜBİTAK MAM tarafından Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Kömür Biyokütle ve Atıkların Enerji Üretiminde Kullanılmasına Yönelik Teknolojilerin Ticarileştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

ELİ Müdürlüğü AZOT Sosyal Tesislerinde gerçekleşen çalıştay ile ilgili yapılan basın açıklamasında, çalıştayda 2009'da kurulan Trijen tesisinin görüşüldüğü bildirildi.

ELİ Müdürlüğü sahasında kurulan saatte 250 kilogram kömür kapasiteli tesiste kömür, kömür biyokütle ve şehir atıklarının gazlaştırılması, gazın temizlenmesi, şartlandırılıp dizele eşdeğer sıvı yakıt üretimi, CO2 tutulumu ve gaz motoru ile elektrik üretimi yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca yerli temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde ticarileşebilmesi yönündeki yol haritasının da toplantıda görüşüldüğü kaydedildi.

Soma, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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