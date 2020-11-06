Soma'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi - Son Dakika

Soma Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Soma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünden başlatılan kampanyada toplanan 234 adet battaniye, 88 adet gıda kolisi, temizlik ve hijyen maddeleri ile çok sayıda kıyafet, giyim malzemeleri törenle yola çıktı.

İlçeden İzmir'deki depremzedelere yardımların süreceği belirtildi.