Soma'da trafik kazası: 1 ölü
18 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:59 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaplan
(19) idaresindeki 45 VG 611 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi
300 Evler Sitesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlemeyen 45 F 7500 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü Kaplan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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