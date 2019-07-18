Son Dakika Haberleri: Soma'da trafik kazası: 1 ölü
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Soma'da trafik kazası: 1 ölü

18 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Soma'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaplan (19) idaresindeki 45 VG 611 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi 300 Evler Sitesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlemeyen 45 F 7500 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Kaplan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Motosiklet, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:59 Kaynak: AA
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