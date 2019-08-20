Son Dakika Haberleri: Soma'da trafik kazası: 4 yaralı
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Soma'da trafik kazası: 4 yaralı

2 saat önce

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma bölümünde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Soma'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Soma bölümünde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. (34) yönetimindeki 45 C 4761 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatunköy Mahallesi Ayıtlı viyadüğü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü M.Ç. ile otomobilde bulunan K.Ç. (34), A.C.E. (35) ve D.E. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul, Manisa, İzmir, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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