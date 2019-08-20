Soma'da trafik kazası: 4 yaralı

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İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek

İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar