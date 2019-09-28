Soma'da TSO üyelerine eğitim
31 dakika önce
Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dış ticaret, e-ticaret, kurumsallaşma ve markalaşma konularında eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dış ticaret, e-ticaret, kurumsallaşma ve markalaşma konularında eğitim verildi.
Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen 10 günlük eğitim programına 35 kursiyer katıldı.
Soma TSO Genel Sekreteri Canan Copkıran, Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak projelerinin devam edeceğini ifade etti.
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