Son Dakika Haberleri: Soma'da TSO üyelerine eğitim
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Soma'da TSO üyelerine eğitim

31 dakika önce

Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dış ticaret, e-ticaret, kurumsallaşma ve markalaşma konularında eğitim verildi.

Soma'da TSO üyelerine eğitim, System.String[]

Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dış ticaret, e-ticaret, kurumsallaşma ve markalaşma konularında eğitim verildi.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen 10 günlük eğitim programına 35 kursiyer katıldı.

Soma TSO Genel Sekreteri Canan Copkıran, Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak projelerinin devam edeceğini ifade etti.

Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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