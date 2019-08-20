Soma'da uyuşturucu operasyonu
45 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda 740 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:34 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde ormanlık alanda 740 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, narkotik devriye görevi sırasında Küçük Işıklar Mahallesindeki ormanlık alanda Hint keneviri olduğunu tespit etti.
Ormanlık alana ekilmiş 740 kök Hint keneviri imha edildi.
AK Partili 2 milletvekili, İzmir-Manisa yolunda kaza geçirdi! Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı