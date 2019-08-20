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Soma'da uyuşturucu operasyonu

45 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda 740 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Soma'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda 740 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, narkotik devriye görevi sırasında Küçük Işıklar Mahallesindeki ormanlık alanda Hint keneviri olduğunu tespit etti.
Ormanlık alana ekilmiş 740 kök Hint keneviri imha edildi.
Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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