Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince ortak başlatılan çalışmada bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Vita'nın da katıldığı operasyonda şüpheli A.K, gözaltına alındı. Operasyonda, 3 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu için kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Zanlı A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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