Soma'da uyuşturucu uygulamasında gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik, uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, uyuşturucu nitelikli 123 hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. (24) ile İ.C.A. (28) serbest bırakılırken, T.K. (23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçunda tutuklandı.
Tutuklanan zanlı T.K'nin uyuşturucu nitelikli hapları sakız kutusunda sakladığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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