Son Dakika Haberleri: Soma'da yıldırım düştü: 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu
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Soma'da yıldırım düştü: 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu

2 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde düşen yıldırım bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına isabet etti.

Soma'da yıldırım düştü: 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde düşen yıldırım bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına isabet etti. Olayda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu.
Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran gök gürültülü sağanakla birlikte bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım düştü. Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, eşi Ayşe Özkan, Ferdi Akçak, eşi Ayşegül Akçak, çocukları Eda Akçak, Seda Akçak ve Yiğit Akçak ile Saadet Yılmaz ve kızı Ceylin Yılmaz yaralandı. Muhtar Özkan'a ait bir inek de telef oldu. Yaralılar, Soma ve Kırkağaç devlet hastaneleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe Özkan, Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Manisa, Soma, Güncel
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