Soma'da zeytinlikte ceset bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi yakınındaki zeytinlikte hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Daha sonra yapılan araştırmada cesedin, 76 yaşında Bayram Bozkır'a ait olduğu tespit edildi.

Bayram Bozkır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.