Soma'daki Kazada Ölen 2 Kişi Toprağa Verildi, 6 Yaralı Taburcu Edildi (2)
1 saat önce
KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIManisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, aracın önüne aniden çıktığı öne sürülen kamyonun şoförü Murat Eden adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:40 Kaynak: DHA
KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Manisa
'nın Soma
ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, aracın önüne aniden çıktığı öne sürülen kamyonun şoförü Murat Eden adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, "Ben ana yola çıkmak istediğim sırada, soluma baktım. Midibüsü uzakta gördüm. Midibüsle aramda mesafe fazlaydı ve kendime güvenerek kendi şeridime geçmiştim. Fakat o telaşa, heyecana kapıldı herhalde. Yerler yağışlı ve kaygan olduğu için takla atmış. Ben midibüsün takla attığını ve devrildiğini görmedim. Suçsuzum" diyen Eden, tutuklandı.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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