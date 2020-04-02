Soma'daki maden ocağında korona virüs önlemleri - Son Dakika
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Soma'daki maden ocağında korona virüs önlemleri

7 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik, korona virüs tedbirleri kapsamında, üretim amacı dışında iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yer üstü kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisinde...

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Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik, korona virüs tedbirleri kapsamında, üretim amacı dışında iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yer üstü kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisinde sevkiyat dahil bütün faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik, aldıkları önlemleri kamuoyuna duyurdu. Yer altında üretim amacı dışında doğal şartlar sebebiyle iş güvenliğinin gereklerini yerine getirmek için asgari personelle çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, yer üstünde ise kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisi, sevkiyat dahil bütün faaliyetlerinin durdurulduğu vurgulandı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Küresel bir tehdit haline gelen ve dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Korona virüs salgını ile ilgili olarak şirketimiz de bir pandemi eylem planı hazırlamış ve bu konuda 13 Mart 2020 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu olağanüstü toplayarak bir dizi kararlar almıştır. Bu kapsamda iş yerimizde; işletmeye girişlerde termal kamera gözetimi yapılması, servis araçları dahil sosyal mesafenin muhafaza edilmesine ilişkin uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak gerekli önlemlerin alınması, kişisel koruyucu donanımların mutlaka kullanılmasının sağlanması, işletme genelinde ve servis araçlarında her vardiya dezenfeksiyon işlemleri yapılması kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlamıştır. Bu önlemlerle birlikte aldığımız öncelikli karar, doğal şartlar nedeniyle asla kendi kaderine bırakılamayacak olan yeraltı işletmemizdeki faaliyetlerin, üretim amaçlı değil tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle idame ettirilmesidir. Normal koşullara dönüldüğünde bugüne kadar çalışanlarımızın büyük emeği ile geldiğimiz noktadan sorunsuzca devam edilebilmesi ve çalışanlarda gelecek kaygısı oluşmaması için bu süreçte ocaktaki zaruri işlerin yürütülmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda olağanüstü koşullarda zaruri faaliyetler asla 'üretim faaliyeti' olarak nitelendirilmemelidir. Kaldı ki bu zaruri faaliyetler esnasında ortaya çıkan ürünün işletme giderlerini karşılayabilmesi ve ayrıca normal koşullarda işin bu şekilde sürdürülebilirliği asla mümkün değildir. Dünya ve ülke genelinde yaşamakta olduğumuz bu zor dönemde; şirketimizin ana felsefesi iş yerimizdeki çalışanların sağlığı ve güvenliği olup bu doğrultuda işletmemizde alınan önlemler ve çalışma koşullarında yapılan değişikliklerle ilgili kararlar, işçi-işveren ilişkisinin sürdürülmesi temeline dayandırılarak hiçbir çalışanımızın iş akdi sonlandırılmamıştır. Hiçbir çalışanımız kendi isteği olmadan ücretsiz izne ayırılmamıştır. İsteyen çalışanlarımıza yıllık ücretli izinleri verilmiştir. Yıllık izni bulunmayan çalışanlarımız için 19 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız doğrultusunda kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere gerekli başvuru da yapılacaktır. Diğer taraftan yer üstü kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisinde sevkiyat dahil bütün faaliyetler 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle durdurulmuş ve asgari personelle yapılacak bakım onarım faaliyetleri dışında bu alandaki çalışma yoğunluğu en asgari düzeye düşürülmüştür.Yetkililer tarafından uzun vadeli bir mücadele gerektirdiği belirtilen bu salgının yayılmaması hususunda şirketimiz bütün çalışanlarıyla birlikte üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve gerekli hassasiyeti göstermektedir" - MANİSA

İmbat Madencilik, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:35 Kaynak: İHA

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