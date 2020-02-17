Soma'daki tarihi bedestenin restorasyonunda ihale süreci başlayacak - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Soma ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tarihi bedestenin restorasyonu için projenin hazırlandığını, ihale sürecine geçileceğini bildirdi.

Mehmet Ali Özkan, Soma'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

İlçedeki tarihi yapılar Damgacı Cami, Emir Hıdır Bey Cami ve tarihi bedesten için Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Atasever ile bir araya geldiklerini belirten Özkan, eserlerin aslına uygun şekilde restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İhalesi yapılan Karamanlı Mahallesi'ndeki tarihi Damgacı Camisi'nin restorasyonu çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkan, "Ecdat yadigarı vakıf eserlerimize sahip çıkıyoruz. Damgacı Cami, Soma'da bulunan tescilli üç yapıdan biri. Diğer iki yapı ise; 'Çarşı Cami' olarak bilinen Emir Hıdır Bey Camisi ve tarihi bedesten. Yıllardır atıl durumda bulunan bedestenin restorasyon projesi hazırlandı. İhale sürecini yakında başlatıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, bedesteni yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Emir Hıdır Bey Camisi'nin restorasyonunda ise projelendirme çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."dedi.