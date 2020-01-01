Soma'daki termik santral mühürlendi (3) - Son Dakika
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Soma'daki termik santral mühürlendi (3)

6 saat önce

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYORCHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Soma'daki termik santral mühürlendi (3), System.String[]

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYOR

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Soma Termik Santrali'nin faaliyetini durdurma kararı verildiğini ve mühürlendiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak yıllar önce, bu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinde bu duruma karşı çıkmıştık. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum, özelleştirmeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar yerinde ısrar ettiğinin göstergesidir. Soma'yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma'da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13'ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda."

Vehbi Bakırlıoğlu, şu an büyük bir kafa karışıklığının olduğunu belirterek, "Bu işin sorumluları hakkında bence hukuki mücadele başlatılması lazım" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Vehbi Bakırlıoğlu, Termik Santral, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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