Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika

Soma'daki termik santral mühürlendi (4)

6 saat önce

BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP 'SICAK SU AKIŞI' BAŞLATILDIManisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı.

Soma'daki termik santral mühürlendi (4), System.String[]

BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP 'SICAK SU AKIŞI' BAŞLATILDI

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı. Bakan Kurum, "5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı. 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı" dedi.Bakan Kurum'un açıklamasının ardından Soma Termik Santrali'nin, ilçenin bölgesel ısıtmasında kullanılan kısmında sıcak su akışı için mühür kaldırılıp, çalışma başlatıldı.

Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa),


Murat Kurum, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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