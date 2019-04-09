Son Dakika Haberleri: Soma'daki Trafik Kazası

Soma'daki Trafik Kazası

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Soma-Savaştepe karayolunda Yağcıllı Mahallesi mevkisinde Sedat Y. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 09 PK 933 plakalı minibüs, önünde aniden duran kamyona çarpmamak için kontrolden çıkıanca devrildi. Kazada araç sürücüsü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülfede Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Sedat Y.'nin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya neden olduğu iddia edilen tüp kamyonu da Soma Bölge Trafik İstasyonu önünde yakalanırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:38 Kaynak: İHA
Manisa, Soma, 3. Sayfa
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