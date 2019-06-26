Son Dakika Haberleri: Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

1 saat önce

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı, System.String[]
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Turgutalp Mahallesi'ndeki yurt inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Tulup, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunun Soma'ya fakülte kurulması yolunda önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Yurt inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını hatırlatan Tulup, 10 bin metrekare arsa üzerine yapılan öğrenci yurdunun modern bir şekilde inşa edildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:45 Kaynak: AA
yurtlar kurumu, kredi, manisa, soma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:26:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]