Soma'daki yurt inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Manisa
'nın Soma
ilçesinde yaptırılan 300 yataklı öğrenci yurdu inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup
, Turgutalp
Mahallesi'ndeki yurt inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Tulup, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunun Soma'ya fakülte kurulması yolunda önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Yurt inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını hatırlatan Tulup, 10 bin metrekare arsa üzerine yapılan öğrenci yurdunun modern bir şekilde inşa edildiğini kaydetti.
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