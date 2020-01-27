Soma'dan depremzedelere 20 bin ton kömür gidecek - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinden binlerce ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedeleri ısıtmak için yola çıktı.



Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) tarafından ilçedeki maden ocaklarından 20 bin ton kömür Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı. İmbat Madencilik tarafından da Elazığ'daki depremzedeler için 108 ton kömür gönderildi. Kömürlerin nakliyesini de Soma Nakliyeciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi ücretsiz olarak sağladı. Kömür yüklü tırlar dualarla uğurlandı.



Türkiye'nin doğusunda yaşanan ancak tüm ülkeyi yasa boğan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ merkezli kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice depreminin ardından Türkiye depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir maden firması depremzedeler için 108 ton kömür gönderdi. Kömürlerin nakliyecisi de Soma Nakliyeciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi sağladı. Kamyonlara yüklenen kömürler için Soma Nakliyeciler Kooperatifi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürü İsmail Ceran, Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yöneticilerinden Zekeriya Aydın, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır, Nakliyeciler Kooperatifi yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.



Isınma amaçlı gönderilen kömürlerin kazasız belasız Elazığ ve Malatya'ya ulaşması için dualar edildi.



"20 bin ton daha gönderilecek"



AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Geçtiğimiz günlerde önce Manisa Akhisar ve Kırkağaç merkezli deprem yaşadık. Hamdolsun orada hiçbir can kaybımız olmadı. Yaralı vatandaşımız yoktu. Maddi hasara uğrayan evlerimiz vardı. Kamu kurumlarımız bakanlıklarımız harekete geçti ve vatandaşlarımızın mağduriyeti gideriliyor. Ancak Cuma akşamı Elazığ Sivrice merkezli 6,8 lik bir deprem yaşadık. Tabi oradaki depremin şiddeti Kırkağaç ve Akhisar'a göre maalesef şiddetliydi. Bugün itibariyle arama kurtarma faaliyeti sona erdi ve maalesef 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin gerçekleşmesinden hemen 1-2 saat sonra tüm kamu kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarımız koordineli bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Gerek kamu kurumlarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın çok güçlü bir dayanışmasını gördük. Bir yandan da Türkiye'nin her yerinden oradaki depremden etkilenen vatandaşlarımıza kardeşlerimize yardım yapmak üzere hızlıca faaliyet içerisinde giren hemşerilerimiz vatandaşlarımız sivil toplum örgütlerimiz oldu. Bunlardan bir tanesini de Soma'dan gerçekleştiriyoruz. Tabi Elazığ ve Malatya'da kış şartları buraya göre çok daha ağır. Geceleri hava sıcaklıkları -10,15'lere kadar düştüğü oluyor. Bu anlamda orada en büyük ihtiyaçta yiyecek ve barınmanın yanında ısınma ihtiyacı. Soma'dan da İmbat Madencilik firmamız 100 ton kömür hazırladı. Nakliyeciler Kooperatifimiz de nakliyesini üstlendi. İnşallah kamyonlarımızı az sonra yola çıkaracağız. Hızlıca Elazığ'a varacaklar. Orada Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na teslim edecekler ve hızlıca bu kömürler oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak.



Bir yandan da yine devletimiz Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) tarafından AFAD'ın koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza 30 bin ton kömür gönderme kararı verdi. Bu kömürün 20 bin tonunun Soma'dan 10 bin tonunu ise Tunçbilek'ten karşılanacak. Şuan kooperatifimizin kamyonları da kömürleri Soma maden ocağından sarmaya başladılar. İnşallah onlarda çok kısa bir süre içersinde süratle deprem bölgesine ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kömür yüklü tırlar Soma'dan Elazığ'a uğurlandı. - MANİSA