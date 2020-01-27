Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.
Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.01.2020 03:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı - Son Dakika