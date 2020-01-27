Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı - Son Dakika

Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı

6 saat önce

Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.

Soma'dan Elazığ'a yola çıkan Kooperatif tırlarının uğurlanması görüntüleri

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'dan kömür yardımı açıklaması

Soma'dan Elazığ deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi.

Soma'dan, Elazığ'a kömür yardımı

Mehmet Ali Özkan, Elazığ, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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