Soma'dan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
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Soma'dan Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Soma'dan Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.


Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar Elazığ'daki deprem zedelere yardım eli uzattı. 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası evleri hasar gören ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan depremzedelere duyarsız kalmayan Somalılar, kendi aralarında yardım kampanyası başlattı. Kış şartlarının zorlu geçtiği deprem bölgesi için vatandaşlar kendi çabalarıyla çocuk ve kadın kıyafetleri ile battaniye topladı. Kolilere doldurulan yardımlar üzerine "Manisa Soma'dan Selamlar, Acınız Acımızdır" notu düşülerek Elazığ'a gönderildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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