Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2) - Son Dakika

Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
6 saat önce
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORManisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:15 Kaynak: DHA
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