Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3) - Son Dakika

Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)

13.04.2021 17:22
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3), System.String[]

'ORTA OYUNU OYNANMAKTADIR'CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

'ORTA OYUNU OYNANMAKTADIR'

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma'daki 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yeniden yargılandığı davaya verilen arada açıklamalarda bulundu. Şu an pandemi koşuları olduğuna dikkati çeken Özel, "Bu dava ilk başladığında kilometrelerce kuyruklar vardı. Kamuoyunun en üst düzeyde duyarlılığı vardı. Dünya basını buradaydı. O zamanki duygu ile mahkeme salonunda Soma için adaletin sağlanması inancı ile ailelerden yana, Soma mağdurlarından yana bir atmosferle başlamıştık. Burada, 22 blok dava izledik. Günlerce ve yıllarca buradaydık. En sonunda kamuoyunun duyarlılığının azalması ve mahkeme heyetine yönelik önce içerideki tehditler, baskılar sonra da mahkeme başkanını tam karardan önce değiştirilmesiyle burada adalet arayışı noktasında, annelerin ve balaların umutları tükenmeye başlamıştı. Mahkeme verdiği kararda 301 hayatını kaybeden kişi için ayrı ayrı karar vermek yerine taksirle, basit taksirle  kararlar vererek 5 sanık haricindekileri tahliye ederek beklentilerin çok altında cezalarla davayı tamamladı. İstinaf bazı şeyleri değiştirdi ama Yargıtay geçen eylül ayında 5 üyesinin oy birliğiyle 'Olmaz öyle şey' dedi. 'Böyle bir davada olası bir kast yoksa hangi davada olacak' dedi. Milyonlarca sayfalık evrağı inceleyen 5 üye verdikleri karar ile buradaki kararı bozdular ve 'Siz 301 kişiyi olası kastla öldürme suçundan ve 162 kişiyi olası kastla yaralama suçundan yargılamayı tekrarlamalısınız' dediler. Dosya buraya gelmek yerine Yargıtay Başsavcılığı'nda tutuldu. O sırada 5-0 karar veren üyelerden 3'ü değiştirilip yerine Kenan İpek, yani daha önce Adalet Bakanlığı müsteşarlığı da yapan ve Adalet Bakanlığı görevini de belli bir süre yapan son derece siyasi kişilik olan ve kürsüden gelmeyen bürokrasiden gelen bir kişi ve iki de uzun süredir yargılama yapmayan, bürokrasiden gelen hakim getirildi. Bu üçünün kararıyla kendi kararları 3'e 2 bozduruldu. Buraya tekrar yollandı. 'Basit suçlardan ufak ihmallerle bu işi halledin' diye. Somalı anaların, babaların ve çocukların haklarını yiyen o el, adalete müdahale eden o el bugün içerde hala faaliyette. Soma'nın failleri hem de kendileri dahi talep etmeden 'Bu salona gelmeyin. Bulunduğunuz yerde kamerayla ya da bulunduğunuz yerde talimatla mahkemeye katılabilirsiniz' dediler. İçerde bir yargılama yerine saray rejiminin bir orta oyunu oynanmaktadır. Sanıklar yoktur. Anneler ve babalar, avukatlar salondadır. Karşı tarafta sembolik bir avukat oturmuş, pişkin pişkin gülmektedir. Soma'yı unutursak diyenler, o günlerde timsah gözyaşı dökenlerin yürekleri kuruduğu içerde bir kez daha tescillenmiştir" dedi.

'BU DAVAYI BURADA BIRAKMAYIZ'Özel, şöyle devam etti: Her yerin MOBESE'sini bilen, her binanın güvenlik kameralarına erişebilen, bir bildiri yayınlanınca gece yarısı sabaha kadar çalışabilen İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz. İddia o dur ki, Yargıtay'daki 5 hakimden yeni gelen ve bu anne ile babaları yeniden ağlatan 3 hakimin Soma A.Ş.'nin İstanbul'da İstinye Park'ı yakınlarındaki dev gökdelenine son zamanlarda çıktıkları iddia edilir. MOBESE kameralarını ve o binanın kameralarını geriye dönük 6 ay geriye dönük inceleyecek bir baba yiğit var mıdır? O binadaki mülkiyet değişimlerini, hani yazılı bildiri yapan amiralleri annelerine, babalarına ve kuzenlerine kadar araştıran sabaha kadar Süleyman Soylu hangi partiye ait diye, o binada yeni mülk edinmiş kişileri birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalıklarla araştırıp da o kararı değiştirenleri araştırabilecek midir? Bunlar yapılmazsa Soma'daki anneler ve babalar haklarını helal etmeyecek. Soma davasına müdahale edenlerin el uzatanların ve şirketten yana ailelerin aleyhine manipülasyon yapanların elleri kırılsın. Yürekleri kurumuş. Biz bu davayı burada bırakmayız. Burada alınacak karar ne olursa olsun, görünen o ki öyle büyük bir plan ve tertip yapılmış ki şu an ki o karardan sonra buradaki mahkemede bozma kararına direnmeyip uyarak bir karar verecek. Ardından artık Yargıtay'a gitme imkanı da kalmayan bu karar bu şekilde kesinleşecektir. Oyun büyüktür. Plan büyüktür. Operasyon büyüktür. Bu kadar kötücül bir cesaretin karşısında ürpermemek elde değildir. Yazıklar olsun."'HESAP SORACAĞIZ'CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Tecrübeli bir hukukçuyum ve baro başkanlığı yaptım. Türkiye yargı tarihini iyi bilirim. Ama böyle bir rezaletle Türkiye yargısı karşılaşmamıştır. Yani bir dairenin kompozisyonu değiştirilerek o dairenin kararını kaldırıldığı bir kararın verildiği başka bir ortam yoktur. Yargıtay'da dosyanın 4 ay kadar savcılar tarafından tutulduğu ve mahkemesine gönderilmediği başka bir ortam yoktur. Çok göz önünde rezalet ve kepazelik yaşanmıştır. Biz balık hafızalı değiliz. O 3 savcıyı da biliyoruz. Zamanı geldiğinde hukuk kuralları içinde ve adil bir biçimde hesaplarını soracağız"diye konuştu.

Tolga TAHÇI - Ersan ERDOĞAN/ AKHİSAR (Manisa),


Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3) - Son Dakika


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