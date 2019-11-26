Son Dakika › Sağlık › Soma Devlet Hastanesinde tiyatro oyunuyla akciğer kanserine dikkat çekildi - Son Dakika
Soma Devlet Hastanesinde tiyatro oyunuyla akciğer kanserine dikkat çekildi
6 saat önce
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Soma Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Servisi çalışanlarının kaleme aldığı ve oynadığı "Klarnetçi Hüsnü'nün Hazin Sonu" adlı amatör tiyatro oyunu, sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Soma Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Servisi çalışanlarının kaleme aldığı ve oynadığı "Klarnetçi Hüsnü'nün Hazin Sonu" adlı amatör tiyatro oyunu, sergilendi.
Soma Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu, Kaymakam Ahmet Altıntaş, hastane çalışanları ve tiyatroseverler izledi. Oyunda kanserde erken tanının önemi ve sigaranın zararları vurgulandı.
Başhekim Uzman Dr. Ali Osman Çağlayan da yaptığı konuşmada, akciğer kanserinin tüm dünyada ölümlere en çok neden olan kanser türü olduğuna işaret etti.
Hemşire Sevcan Torun da katılımcılara akciğer kanseri konusunda bir sunum yaptı.
Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor