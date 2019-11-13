Son Dakika Haberleri: Soma Devlet Hastanesinin girişlerinde sigara içilemeyecek
Son Dakika Sağlık Soma Devlet Hastanesinin girişlerinde sigara içilemeyecek - Son Dakika

Soma Devlet Hastanesinin girişlerinde sigara içilemeyecek

7 saat önce

Soma Devlet Hastanesinin giriş kapılarında dumansız hava sahaları oluşturuldu.

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Soma Devlet Hastanesinin giriş kapılarında dumansız hava sahaları oluşturuldu.

Manisa'nın Soma ilçesi Devlet Hastanesinde, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici'nin katılımı ile tüm hastane girişlerinde, dumansız hava sahası sınırları çizildi. Sigara içilemeyeceğini gösterir yazı ve logolar da girişlere yazıldı.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, amaçlarının hastaların ve sigara içmeyen vatandaşların, sigara dumanından rahatsız olamasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Uygulamanın Manisa'da ilk ve tek olduğunu kaydeden Başhekim Çağlayan, şöyle dedi:

"Hastane olarak mümkün olduğunca sigara içilen alanları azaltmak, içmeyenleri korumak adına hastaneye giriş kapılarının ön cephelerine dumansız hava sahalarımızı oluşturduk. Hastane girişlerinde asgari 5 metre olacak şekilde şeritler çizerek 'dumansız hava sahası' yazıları yazdık. Bu uygulama sayesinde hastane girişlerinde artık sigara içilmemesi gerektiği mesajını vermiş oluyoruz. İhlal eden olursa da gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu uygulama hastalarımız tarafından da desteklenmiş ve olumlu tepkiler almıştır. Bu da toplumumuzun bilinçlendiğini göstermesi açısından sevindiricidir. Ancak yine de sigara içenlerin oranı oldukça yüksek. Sigarayı bıraktırmak birincil görevimizdir. Bunun için hastanemizde geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız Sigarayı Bırakma Polikliniğimize başvurmalarını öneriyorum."

Manisa, Soma, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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