Soma Doğa Sporları Kulübü, deprem bölgesinde çocukları sevindirdi - Son Dakika

Soma Doğa Sporları Kulübü (SODOS) üyeleri, Manisa'nın depremden etkilenen bölgelerini ziyaret ederek, burada yaşayan çocuklarla bir araya geldi.

Soma Doğa Sporları Kulübü (SODOS) yönetimi ve üyeleri "Çocuklar Gülsün Diye" etkinliği kapsamında Manisa'nın depremden etkilenen Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi ve Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerini ziyaret etti.

Her iki mahallede çocuklarla bir araya gelen SODOS üyeleri, çocuklara top dağıtarak onlarla oyunlar oynadı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Soma Kent Konseyi Başkanı ve SODOS Kulübü Başkanı Mustafa Alioğlu, depremden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkat çekerek, "Karakurt ve Musalar'da çadırlarda yaşayan yaklaşık 100 çocuğumuzla bir araya geldik. En çok çocuklarımız korkuyor ve bizler onlar için endişeleniyoruz. Deprem korkusunu bir nebze unutsunlar diye çocuklara top ve yiyecek ikramında bulunduk. Onlarla oyunlar oynadık. Onların mutlu olduğunu görmek bize yetiyor" dedi.