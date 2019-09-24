Son Dakika Haberleri: Soma ELİ Müdürlüğü 56 kamu işçisi alacak
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Soma ELİ Müdürlüğü 56 kamu işçisi alacak

24 dakika önce

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Soma'da faaliyet gösteren Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü (ELİ) 56 kamu işçisi alımı için ilan yayınladı.

Soma ELİ Müdürlüğü 56 kamu işçisi alacak, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Soma'da faaliyet gösteren Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü (ELİ) 56 kamu işçisi alımı için ilan yayınladı.

ELİ'nin internet sitesinde yayınlanan işçi alımı ilanında, TKİ Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda 4857 Sayılı İş Yasasına tabi olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu bakımından çok tehlikeli sınıfa tabi madencilik yapan işletmeye istidam edilmek üzere toplam 56 işçi alınacağı duyuruldu.

İşe alınacak 56 kamu işçisinden 3'ünün önlisans mezunu tekniker ile lise ve dengi okullardan mezun 8 manevracı-harmancı, 25 genel madenci, 5 buldozer-dozer operatörü, 15 ağır kamyon şoförü olarak işe alınacağı kaydedildi.

İlana başvurmak isteyenlerin, Türkiye İş Kurumunda ilanın yayınlamasından itibaren beş gün içinde Türkiye İş Kurumu'na müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye, Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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