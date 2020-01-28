Soma Kaymakamı Altıntaş, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma Kaymakamı Altıntaş, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Soma Kaymakamı Altıntaş, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

6 saat önce

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Soma Kaymakamı Altıntaş, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti, System.String[]

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette vatandaşlardan bilgi alan Altıntaş, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından evinde hasar oluştuğunu belirten Sevgi Arslan'ın talebi üzerine, AFAD ekiplerinin evde ve bölgede inceleme yapacağını söyledi.

Altıntaş, endişe eden ailenin talep etmesi üzerine Öğretmenevi'nde misafir edebileceklerini de söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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