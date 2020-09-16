Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "hareketlilik" için pedalladı - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık yaratmak amacıyla makamına bisikletiyle gelen kaymakam Akkaya, Soma halkını sıfır emisyonlu hareketlilik için pedal çevirmeye davet ederek, "sende katıl, pedalla Soma" mesajı verdi.

Kaymakam Fatih Akkaya, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdi.

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