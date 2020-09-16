Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "hareketlilik" için pedalladı - Son Dakika

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "hareketlilik" için pedalladı
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketliliğe dikkat çekmek için makamına bisikletle geldi.
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketliliğe dikkat çekmek için makamına bisikletle geldi.
Kaymakam Fatih Akkaya, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdi.
Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık yaratmak amacıyla makamına bisikletiyle gelen kaymakam Akkaya, Soma halkını sıfır emisyonlu hareketlilik için pedal çevirmeye davet ederek, "sende katıl, pedalla Soma" mesajı verdi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti