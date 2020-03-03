Soma Kaymakamlığı Özge Kanbay Bahar Kupası Futbol Turnuvası, başladı

Bu yıl, genç yaşta kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden futbol hakemi Özge Kanbay'ın ismi verilen "27. Soma Kaymakamlığı Bahar Kupası Futbol Turnuvası", "İmbat Madencilik 1" ve İmbat Madencilik 2" takımlarının maçıyla başladı.

Soma TEİAŞ Eğitim Tesisleri Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya takımlar, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Başımız sağolsun" pankartıyla çıktı. Saygı duruşunda bulunulurken, maçın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Ali Tulup yaptı.

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma TSO Başkanı Cem Doğan, İmbat Madencilik A.Ş. Koordinatörü ve Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Gökalp Büyükyıldız ile protokol üyeleri de maçı izledi.

Karşılaşmayı, "İmdat Madencilik 1" takımı, 8-2 kazandı.

TEİAŞ Eğitim Tesisleri Futbol Sahasında gerçekleştirilecek turnuvada 4 grupta 20 takım mücadele edecek. Turnuva, 30 Mart'ta sona erecek.