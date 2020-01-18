Soma Kaymakamlığından şehit çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma Kaymakamlığından şehit çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika

Soma Kaymakamlığından şehit çocuklarına karne hediyesi

6 saat önce

Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçedeki şehit, gazi ve muharip gazi torunları ile maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına karne hediyesi olarak Spil Dağı Milli Parkı'na gezi düzenlendi.

Soma Kaymakamlığından şehit çocuklarına karne hediyesi, System.String[]

Soma Kaymakamlığı ve Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçedeki şehit, gazi ve muharip gazi torunları ile maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına karne hediyesi olarak Spil Dağı Milli Parkı'na gezi düzenlendi. Gezide çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak güzel bir gün geçirdi.


Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, şehit, gazi ve muharip gazi torunları ile kazada hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının yüzünü yarıyıl tatilinin ilk gününde güldürdü. İlçedeki, şehit, gazi ve muharip gazi torunları ile maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının da içinde bulunduğu yaşları 5 ile 22 arasındaki 53 öğrenci için Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na gezi düzenlendi.


Soma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerinin eşiğinde otobüslerle Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na gelen çocuklar, yarım metrelik karla kaplı Atalanı Mevkiinde kartopu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.


Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan restoranda sucuk ekmek ikram edilen çocuklar, daha sonra Milli Parkı gezerek görevlilerden bilgi aldı.


Sabah Soma ilçesinde yola çıkan öğrencilerin, Spil Dağı Milli Parkı gezisinin ardından Akhisar ilçesinde akşam yemeği yedikten sonra ilçeye geri döneceği öğrenildi. - MANİSA

Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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