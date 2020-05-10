Soma Maden Şehitliği Anneler Günü'nde ilk kez boş kaldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının yıldönümüyle aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle her yıl Anneler Günü'nde hareketlilik yaşanan Maden Şehitliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sakin bir gün geçirdi.

13 Mayıs 2014'de evlatlarını yitiren madenci anneleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bu yıl oğullarının mezarlarına gidemeyince her yıl onlarca annenin ziyaret ettiği şehitlikte sessizlik hakim oldu.

Faciada yaşamını yitiren madencilerden 39'unun kabrinin bulunduğu şehitlikte, 13 Mayıs'taki anma programı için hazırlıklar sürüyor.

Bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle şehitlikteki anma programının sınırlı bir katılımla yapılması bekleniyor.