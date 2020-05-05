Soma Maden Şehitliği'ne düzenleme - Son Dakika

Soma Maden Şehitliği'ne düzenleme
6 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 301 şehit maden emekçisinin anısını yaşatmak için Soma'da yapılan Maden Şehitliği ve Anıtı'nda çiçeklendirme yapılıp fenerlerdeki arızalar giderildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 301 şehit maden emekçisinin anısını yaşatmak için Soma'da yapılan Maden Şehitliği ve Anıtı'nda çiçeklendirme yapılıp fenerlerdeki arızalar giderildi. Büyük facianın 6. yıldönümü öncesi yapılan düzenleme çalışmaları, Somalılardan da takdir topladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden emekçisinin anısının yaşatıldığı Maden Şehitliği ve Anıtı'nda çiçeklendirme ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Maden kazasının 6. yıldönümüne yaklaşılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çalışmaların yapıldığını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'nda çiçeklendirme yaptık ve fenerlerdeki arızaların giderilmesini sağladık. İlimiz genelinde tüm mezarlık ve şehitliklerdeki çalışmalarımızı periyodik olarak ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu vesileyle Soma maden faciasında hayatlarını kaybeden maden şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:06 Kaynak: İHA
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