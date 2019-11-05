Son Dakika Haberleri: Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine robot yarışmasında mansiyon
Son Dakika Teknoloji Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine robot yarışmasında mansiyon

Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine robot yarışmasında mansiyon

7 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki robot yarışmasında mansiyon kazandı.

Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine robot yarışmasında mansiyon, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki robot yarışmasında mansiyon kazandı.

Yüksekokul müdürü Dr. Ayla Tekin, yaptığı açıklamada robot takımlarının Romanya'daki 12. Robochallenge'da "freestyle showcase" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Organizasyonun Avrupa'nın en büyük yarışmalarından biri olduğunu kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Yüksekokulumuzun robot takımı 16 ülkenin ekipleriyle yarıştı. Yarışmada oldukça iyi performans sergileyen yüksekokulumuzun robot tasarımları katılımcılar ve jüri üyeleri tarafından oldukça beğeni toplayarak mansiyon ödülüne layık görüldü. Ülkemizi, Somamızı ve üniversitemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz Robochallenge 2019'da tüm desteklerle ve motivasyonla önümüzdeki yıl çok daha iddialı olarak katılmak üzere çalışmalarımız şimdiden başlatılmıştır."

Romanya, Bükreş, Soma, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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