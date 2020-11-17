Soma'daki Muzaffer Ecemiş Spor Salonunda tadilat ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Ali Tulup ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Dilek Mert, tadilat çalışmalarını inceledi.
Özkan, ziyarete ilişkin açıklamasında 4 milyon lira yatırım bedeli ile baştan aşağıya yenilenen salonun yakın zamanda yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Soma Muzaffer Ecemiş Spor Salonu yenileniyor - Son Dakika Ekonomi