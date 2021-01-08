Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu eTwinning belgesi aldı - Son Dakika

Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu eTwinning belgesi aldı

08.01.2021 12:39
Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu eTwinning belgesi aldı, System.String[]

Soma ilçesindeki Nakliyeciler Kooperatifi İlkokuluna, eTwinning belgesi verildi.

Soma ilçesindeki Nakliyeciler Kooperatifi İlkokuluna, eTwinning belgesi verildi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu Müdürü Günhan Erşin ve İngilizce Öğretmeni Enise Ulu Çoğalan'ı kabul etti.

Kaymakam Akkaya, başarılı çalışmalarından dolayı Erşin ve Çoğalan'a teşekkür etti ve daha s onra eTwinning belgelerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, Avrupa'da okulların birbirleriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan eTwinning faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Soma'nın ilk eTwinning okulu olan Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulunun, "Technokids projesi" ile Türkiye özel ödüllerinden EBA kategorisinde Türkiye birinciliği kazandığını belirten Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"İçlerinde İtalya, Macaristan, Yunanistan, İspanya, Romanya ve Polonya gibi ülkelerin yer aldığı projelere katılım sağlandı. Öğrencilerimiz bu projeler ile hem ülkemizden ve Avrupa'dan yaşıtlarıyla iletişim kurma fırsatı buldu. Ayrıca, öğrencilerin farklı kültürleri tanıma, yabancı dilleri kullanma, bilişim teknolojilerini aktif olarak kullanma, girişimcilik, iş birliği ve takım çalışması yapma, eleştirel düşünme gibi pek çok becerilerinin de geliştirilmesine imkan sağlandı."

Fatih Akkaya, Hisarcık, Milli, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu eTwinning belgesi aldı - Son Dakika


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