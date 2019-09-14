Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cengiz Topel Meydanı'nda ve şehitlikte tören düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanında çelenk sunumuyla başlayan kurtuluş töreni, Soma Belediye Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte anma programlarıyla devam etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, büyük bir kahramanlık gösterilerek ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Kurtuluş programları kapsamında bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nin de açılışı yapıldı. İlçede 7 gün sürecek festivalde birçok etkinlik de düzenlenecek.