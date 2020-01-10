Soma'nın geleceği için Başkan Ergün'den destek istediler - Son Dakika
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Soma'nın geleceği için Başkan Ergün'den destek istediler

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ve Nakif Yılmaz, Soma Yöneticileri ve MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım'ı makamında konuk etti.

Soma'nın geleceği için Başkan Ergün'den destek istediler, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ve Nakif Yılmaz, Soma Yöneticileri ve MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım'ı makamında konuk etti.


Soma Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyun temini için 4 ünitesinin çalıştırılmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle müsaade edildi. Alınan bu kararın ardından santralin gelecekteki durumunu görüşmek ve destek talebinde bulunmak üzere Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ve Nakif Yılmaz, Soma Tes-İş Şube Başkanı Fehmi Toköz, Soma Tes-İş Şube Genel Sekreteri Burhan Kumral ve MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay da hazır bulundu.


"Çevreyi de kirletmeyelim ama işsiz de kalmayalım"


Ziyarette konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil, Soma Termik Santrali'nin çevreyi kirletmeden çalışanların işsiz kalmasını önleyerek çalışmasına devam etmesini talep etti. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den de destek talep eden Ozil, "Santral kapanma sürecinde tüm halkı ve sizlerin desteğiyle bir süre de olsa nefes alır hale geldi. Burada, hem yerel dinamikler, hem de santral açısından kısmen çalışmanın devam etmesi, kısmen inşaatın başlamasını talep ediyoruz. Sizlerin desteği var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla bir programınız olduğunu biliyoruz. Bu noktada tekrar bir destek istiyoruz. Çevreyi de kirletmeyelim ama işsiz de kalmayalım. Hem Soma açısından hem de diğer santraller açısından düşük verimle elektrik üretimini biraz azaltarak, bakanlığın istediği emisyon değerinde çalıştırmak. Çevreyi kirletmeden çalışanları da işsiz kalmasını önlemek" dedi.


Soma için büyükşehirden 200 milyon TL yatırım


Soma Termik Santrali'nin konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan sıcak suyu temin etmesi nedeniyle 4 ünitesinin çalıştırılmasına izin verildiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Soma'da bölgesel ısıtma sistemine şu ana kadar 200 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaptık. O günün şartlarında 230 civarı bir abonesi vardı. Bu aboneler daha çok kamu kurumu ve okullardı. Yaptığımız 200 milyon TL'lik yatırımla abone sayısını bugün itibariyle 12 bin 57'ye ulaştırdık. Termik santralden aldığımız gazla ilçedeki hava kirliliğini düşürmeyi amaçladık. Aldığımız veriler ışığında da yıllık 200 bin ton kömürün kullanılmaması ile ilçenin havasının kirlenmemesi açısından fayda sağladığı görünüyor. 12 bin abone sayısını 30 bine çıkarmamız için en az 150-200 milyon TL daha yatırım yapmamız gerekiyor. Soma'nın tamamının ısınmasını bölgesel ısıtma sistemi ile yaparak hava kirliliğini sıfıra düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan bu sorunun ivedi olarak netleşmesi lazım. Terminalin belli bir program dahilinde yatırım taahhüdünü tekrar bakanlığa iletmesi gerekir" diye konuştu. - MANİSA

Cengiz Ergün, Tes İş, Manisa, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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