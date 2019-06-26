Soma'nın içme suyu deposunda geri sayım

6 buçuk milyonluk yatırımda artık son aşamaya geldiklerini belirten Aydınyer, kısa süre içerisinde depoyu faaliyete almayı planladıklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Soma ilçesini ziyaret etti. Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ile de görüşen Aydınyer, mevcut içme suyu deposunun ve hatlarının İzmir- İstanbul Otobanı bölgesinde olmasından dolayı istişarelerde bulundu. Yapılan yeni içme suyu deposu ile eski depoyu artık devreden çıkaracaklarını söyleyen Aydınyer, yeni depoyla birlikte ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz bir sistem üzerinden su ulaştırılacağını vurguladı. Aydınyer ve Küçükbekir'e, otoban inşaatının yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Hattın son metreleri döşeniyor

7 bin 500 ton kapasiteye sahip içme suyu deposunda betonarme imalatlar tamamlandı. Toplam 6 buçuk milyonluk yatırımdaki 2 kilometrelik içme suyu terfi ve isale hattı döşeme çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Depoda hat bağlantılarının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık ve basınç testleri uygulanacak. Testlerin ardından depo devreye alınacak.

"Planladığımız süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Soma'da yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına başlattıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini ifade ederek, "Soma ilçe merkezimizin içme suyu kapasitesini arttırmak için 6 buçuk milyon TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçireceğimiz yeni içme suyu depomuzda tüm imalatları noktalama düzeyine geldik. Kısa bir süre içerisinde yeni depomuzu faaliyete almayı planlıyoruz. Karayolları Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ile de görüştük. Planladığımız süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde yatırımlarımıza hayat vermeye devam edeceğiz" dedi.