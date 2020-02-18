Soma'nın oryantiring başarısı - Son Dakika
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Soma'nın oryantiring başarısı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışlarında mücadele eden Soma İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili Dilek Mert, kategorisinde birinci oldu.

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışlarında mücadele eden Soma İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili Dilek Mert, kategorisinde birinci oldu.

Yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışlarda, 46 ilden 16-55 yaş arası sporcular mücadele etti.

Soma Linyit Spor Kulübü de erkekler 18 yaş ve kadınlar 35 yaş kategorisinde 2 sporcu ile yarışlara katıldı.

Soma Linyit Spor Kulübü oyuncusu Bayram Can Çelikkaya kategorisinde Türkiye 8.'si olurken aynı zamanda Soma İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili de olan oryantiring sporcusu Dilek Mert ise kendi kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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