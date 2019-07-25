Soma OSB'de arsa tahsis kararı
35 dakika önce
Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı.
Soma Organize Sanayi Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:15 Kaynak: AA
(OSB
) Müteşebbis Heyeti, Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı. AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan
ile Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş
ve Belediye Başkanı Ali Tulup
'un da katıldığı toplantının ardından heyet, OSB kurulması planlanan arazide inceleme yaptı.
Milletvekili Özkan, gazetecilere açıklamasında daha önce 68 adet tapunun çıkarıldığı Soma OSB'de arsa tahsis prensiplerinin belirlendiğini ve yatırımcılara arsa tahsisine başlanmasına karar verildiğini söyledi.
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