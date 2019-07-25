Son Dakika Haberleri: Soma OSB'de arsa tahsis kararı
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Soma OSB'de arsa tahsis kararı

35 dakika önce

Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı.

Soma OSB'de arsa tahsis kararı, System.String[]
Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı.
AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanı Ali Tulup'un da katıldığı toplantının ardından heyet, OSB kurulması planlanan arazide inceleme yaptı.
Milletvekili Özkan, gazetecilere açıklamasında daha önce 68 adet tapunun çıkarıldığı Soma OSB'de arsa tahsis prensiplerinin belirlendiğini ve yatırımcılara arsa tahsisine başlanmasına karar verildiğini söyledi.
Organize Sanayi Bölgesi, Milletvekili, Soma, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:15 Kaynak: AA
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