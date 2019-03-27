Son Dakika Haberleri: Soma Osb'nin 62 Tapusu Alındı

Soma Osb'nin 62 Tapusu Alındı

1 saat önce

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) parselasyon çalışmalarının tamamlanarak tapuların alındığını, yakında arsa tahsislerine başlanacağını bildirdi.

Soma Osb'nin 62 Tapusu Alındı, System.String[]
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) parselasyon çalışmalarının tamamlanarak tapuların alındığını, yakında arsa tahsislerine başlanacağını bildirdi.

İlçeyi ziyaret eden Özkan, düzenlediği basın toplantısında, ilçe ekonomisini hareketlendirecek organize sanayi bölgesi için 62 tapunun alındığını, parselasyon işlemlerinin de tamamlandığını söyledi.

Yakında arsa tahsislerine başlanacağı bilgisini veren Özkan, şöyle konuştu:

"Soma Organize Sanayi Bölgesinde bugün çok önemli bir aşamayı geçtik. Soma OSB Müteşebbis Heyeti sayın valimiz başkanlığında çalışmaları yürütüyor. Bugün itibari ile parselasyon çalışmalarını bitirdik. Sabah arkadaşlarımız tapuları aldılar. 48 tane fabrika arsası tapusu, 14 tane de yeşil alan, sosyal tesis, idari bina, arıtma tesisi gibi alanlar için olmak üzere toplam 62 adet tapu alındı. Şimdi alt yapı için proje çalışmaları başladı."

Altyapı çalışmaları için hükümet ödeneğinin de hazır olduğunu aktaran Özkan, "Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Soma'ya gelerek gerekli incelemeleri yapacak. Soma OSB'de projelendirme çalışmaları için bütçe de hazır. Bu yıl için alt yapı çalışmaları da başlayacak. Artık tapular da çıktığı için arsa tahsisi de yapmak mümkün hale geldi. Seçimlerin ardından müteşebbis heyeti İzmir, Bursa, İstanbul'dan ve diğer illerden yatırımcıları Soma'ya davet edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Özkan, Soma OSB'nin lojistik olanakları, ulaşım güzergahları ve Türkiye'nin 5. teşvik bölgesinde yer almasından dolayı yatırımcıların ilgi odağı olacağına inandığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Soma, Ekonomi
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