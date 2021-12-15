Soma Otobüs Terminali

Soma Otobüs Terminalindeki çalışmalarımızı bitirdik Bu projemiz, toplamda 7 bin 524 metrekare alanda yer alıyor. 644 metrekare kapalı terminal alanı, 2 bin 817 metrekare otobüs park alanı, yeşil alanlar, 2 katlı terminal binası, birinci katında 4 adet bilet satış gişesi, lokanta, kafeterya, 88 metrekare bekleme holü, hediyelik eşya dükkanı, teknik oda, büfe, mekanik oda; ikram deposu, berber, depo, emanet odası, zabıta noktası ve temizlik odası bulunuyor. 2. katında bay/bayan mescit, depo, 4 adet yönetim ofisi, genel amaçlı salon, 2 adet teras, kapalı otobüs peronları ve sığınak yer alıyor. Ayrıca 164 metrekare genişliğinde yaklaşık 150 kişi kapasiteli bir cami de proje dahilindedir.